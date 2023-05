NIK wytyka Poznaniowi złe zarządzanie reklamami. Sprawa trafi do prokuratury

Podmioty nielegalnie umieszczające reklamy na terenie Poznania były bezkarne - informuje Najwyższa Izba Kontroli. Po kontroli do prokuratury trafi zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz prezydenta Poznania. Miasto do winy się nie poczuwa. Według poznańskiego magistratu informacje o nieprawidłowościach są jednostronne i niekompletne.

Miażdżący raport NIK

NIK podała we wtorek, że działania władz Poznania dla uporządkowania przestrzeni publicznej z nielegalnych nośników reklamowych były niedostateczne, a wdrażana w tym celu koncepcja okazała się nieskuteczna. "Miasto nie dochowało również należytej staranności w celu uzyskania należnych środków finansowych związanych z działalnością reklamową" - wskazano w oświadczeniu NIK.

Jak dodano, w związku ze stwierdzonymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami delegatura NIK w Poznaniu przygotowuje zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa "polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Prezydenta Miasta Poznania (jako organu podatkowego)".

Kontrolerzy NIK przygotowują także zawiadomienia dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Zarządzie Dróg Miejskich i Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz Urzędzie Miasta Poznania. Poinformowano także, że do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierowano zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych w związku z ich niewłaściwym przetwarzaniem w Urzędzie Miasta Poznania.

NIK: miasto wybrało koncepcję, która generowała straty

W oświadczeniu NIK zwrócono uwagę, że dla kompleksowego zarządzania przestrzenią reklamową w Poznaniu wyznaczono spółkę komunalną Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., jako operatora odpowiedzialnego za zarządzanie nośnikami reklamowymi w mieście. Spółka ta otrzymała należące do samorządu wiaty przystankowe i słupy ogłoszeniowo-reklamowe, przez co stała się wyłącznym zarządcą tego typu nośników reklamowych w Poznaniu.

Zdaniem kontrolerów, prezydent Poznania przekazując spółce zarząd nad wiatami przystankowymi, przekroczył zakres obowiązków. Urząd miasta, mimo rozbieżnych opinii prawnych, nie rozstrzygnął wątpliwości, co do obowiązku stosowania przez spółkę MTP przepisów o zamówieniach publicznych przy realizacji powierzonego jej zadania własnego gminy.

Według Izby spółka MTP – mająca przyczyniać się do eliminacji nielegalnych reklam – sama bezprawnie korzystała z gruntów komunalnych pod wiatami zlokalizowanymi poza pasem drogowym, za co miastu należało się ponad 470 tysięcy złotych.

MTP nie doprowadziły też do zawarcia umowy dzierżawy z Zarządem Dróg Miejskich. To z kolei skutkowało tym, że przez trzy lata nie ponosiły należnych opłat w kwocie ponad 40 tysięcy złotych z tytułu korzystania z pasa drogowego pod słupami ogłoszeniowo – reklamowymi.

NIK: MTP nie mogło likwidować nielegalnych reklam

"Do zakończenia kontroli prezydent nie podjął również decyzji o zwrocie na rachunek miasta 513,1 tys. zł nadwyżki osiągniętej przez MTP z działalności reklamowej w 2019 r. Prezydent nie realizował także kontroli MTP w zakresie stosowanych przez spółkę stawek czynszu za najem powierzchni reklamowych na wiatach przystankowych" - podała NIK.

NIK zaznaczyło, że MTP nie miały uprawnień i kompetencji do eliminowania z przestrzeni miejskiej nielegalnych nośników reklamowych. Zarządzały jedynie reklamami znajdującymi się na ich wiatach przystankowych i słupach.

"Tymczasem w Poznaniu nie zapewniano systematycznej weryfikacji, czy nieruchomości, którymi włada miasto, nie są nielegalnie wykorzystywane na cele reklamowe. Dotyczyło to zarówno nieruchomości komunalnych, jak i pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta, którym zarządzał ZDM" - zaznaczono w komunikacie NIK.

NIK: jedna trzecia skarg na nielegalne reklamy była umarzana

NIK oceniła, że aktywność magistratu w sprawie nielegalnych reklam ograniczała się do reagowania na skargi i zawiadomienia o nielegalnym wykorzystywaniu na cele reklamowe nieruchomości komunalnych. Dodano, że w części spraw, w których wszczęto działania w celu ustalenia legalności nośników reklamowych na gruntach miejskich postępowania prowadzono przewlekle i długotrwale.

Według Izby "poza rzetelnym nadzorem pozostawały obiekty objęte nadzorem konserwatorskim". "Miejski Konserwator Zabytków, pomimo prawnego obowiązku, nie składał zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia polegającego na umieszczeniu reklam na zabytkach lub w obszarze objętym ochroną konserwatorską bez zezwolenia. To wszystko przyczyniało się do bezkarności podmiotów nielegalnie umieszczających reklamy na terenie Poznania, a także do braku egzekwowania należnych Miastu opłat z tytułu wykorzystywania nieruchomości komunalnych" - wskazano w publikacji.