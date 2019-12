Ancug, mycka i fikające skarpetki dla fifnego gzubka

Pozostałe informacje

06:34

Odtwórz: Chciał zobaczyć, co jest w środku, wpadł do grobowca

W niedzielę w Kaliszu na miejskim cmentarzu mężczyzna wpadł do grobowca. 41-latek zajrzał do krypty, bo był ciekaw tego, co... czytaj dalej »