Szczecin. Utonięcie w jeziorze Głębokim. Mężczyzna skoczył do wody i nie wypłynął. Prokuratura sprawdza, czy ktoś mógł mu pomóc

Prokuratura prowadzi postępowanie po utonięciu mężczyzny w niedzielę w Jeziorze Głębokim w Szczecinie. Ofierze w wypoczynku nad wodą miała towarzyszyć grupa znajomych. Śledczy sprawdzają, czy mogło dojść do przestępstwa nieudzielenia pomocy. Tego dnia kąpielisko było niestrzeżone.

Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód. Mężczyzna w niedzielę około godziny 17 wskoczył z mostu do wody i nie wypłynął. Jego ciało nurkowie znaleźli po około dwóch godzinach. Ofiara miała być na jeziorem z grupą znajomych, byli to obcokrajowcy. Sezon kąpielowy na tej plaży rozpoczął się dopiero 15 czerwca. Kąpielisko było więc niestrzeżone w dniu, kiedy doszło do tragedii.

Ktoś tonie. Co grozi za nieudzielenie pomocy?

Śledczy sprawdzają jednak, czy doszło do przestępstwa.

- Czyn podlega kwalifikacji z art. 162 par. 1 Kodeksu Karnego, czyli nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia – poinformowała Alicja Macugowska-Kyszka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Za to przestępstwo grozi do trzech lat więzienia.

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

- Planowana jest też sekcja zwłok mężczyzny oraz zasięgnięcie opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej w celu ustalenia, co było bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny - dodała prokurator.

Jezioro Głębokie w Szczecinie TVN24

Jak mądrze pomóc tonącemu?

Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie nieudzielenia pomocy tonącemu, ratownicy przypominają, że nie należy tego robić za wszelką cenę.

- Jeżeli jesteśmy pewni, że chcemy ratować, to drugi krok jest taki, że nie możemy tego zrobić: a) impulsywnie, b) bezkrytycznie, c) bez zastanowienia i na gwałt, natychmiast - mówił w czwartek na antenie TVN24 Marcin Siwek, ekspert do spraw ratownictwa wodnego.

Dodał, że na każdym kursie ratowniczym usłyszymy, że w pierwszej kolejności trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo.

- Sprawdź, czy tobie nic nie zagraża. Obojętne, czy to jest ratownictwo w ruchu drogowym, w samolocie wypadają maseczki najpierw sobie, potem dziecku - mówił. - Dlaczego to robimy? Staramy się zapewnić, że ta sytuacja nie będzie gorsza w pierwszym rzędzie, a potem będziemy nieść pomoc - dodał.

Sześć sekund na przygotowanie

Podkreślał, że ratowanie kogoś w wodzie może być szczególnie niebezpieczne.

- Jeżeli jest fala przybojowa i ktoś tonie, to ratownik nie może wejść do wody, płynąc w zabezpieczeniu po poszkodowanego i twierdzić, że to jest bezpieczne. Uwaga - to jest bardzo niebezpiecznie! Tyle, że warsztat narzędziowy (profesjonalnego ratownika - red.), warsztat umiejętności, warsztat doświadczenia, warsztat wsparcia ludzkiego, w którym się w zespole pracuje uprawdopodobnia skuteczne wykonanie zadania i uprawdopodobnia, że sytuacji nie pogorszymy, bo chcemy uratować człowieka - tłumaczył.

Inaczej jest natomiast - tłumaczył - "jeżeli my to robimy impulsywnie, bez zastanowienia, nie ma takiego ciągu analizy - polegającego choćby na tym, że wezmę psią smycz, przyczepię do niej woreczek, w którym mam pustą butelkę po piciu i torbę chipsów i popłynę z tym, to jest moja boja ratownicza".

Jak stwierdził, przygotowanie takiego zabezpieczenia trwa sześć sekund.

- Sześć sekund później wejdę do wody, ale jest bardzo prawdopodobne że wykonam superrobotę, to znaczy, że siebie nie pogrążę, a życie ludzkie uratuję - stwierdził Siwek.

Jak pomóc osobie tonącej? 16.06| Gościem TVN24 był Marcin Siwek, ekspert do spraw ratownictwa wodnego. TVN24

Co zaleca RCB

O odpowiednym zachowaniu nad wodą co roku przypomina też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Komunikaty w tej sprawie publikuje między innymi w mediach społecznościowych.

Podstawowe zasady, o których pisze RCB to między innymi:

- Pływaj tylko w wyznaczonych do tego miejscach. - Nie skacz do wody w nieznanych miejscach. - Powstrzymaj się od wchodzenia do wody po alkoholu. - Nie wbiegaj rozgrzany do wody.

Bądź bezpieczny nad wodą - komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

