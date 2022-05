Przed budynkiem prokuratury zaatakował kobietę. Usłyszał zarzut zabójstwa

Śledczy wyjaśniają okoliczności zabójstwa, do którego doszło we wtorek przed prokuraturą w Świnoujściu. Mężczyzna najpierw zadał kilka ciosów nożem kobiecie, a potem próbował się okaleczyć. Mateusz S. został zatrzymany, usłyszał zarzuty zabójstwa, do którego się przyznał.

Do dramatycznych scen przed budynkiem Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu doszło we wtorek 17 maja około godz. 15. - Napastnik zaatakował 44-letnią kobietę i zadał jej kilka ciosów nożem w klatkę piersiową, co doprowadziło do jej śmierci - relacjonowała Monika Cruz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Następnie mężczyzna nożem okaleczył swój lewy nadgarstek.