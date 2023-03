Pożar busa wiozącego dzieci na zawody sportowe. Spłonął niemal całkowicie

czytaj dalej

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenił w najnowszym raporcie incydent, do jakiego doszło nad Morzem Czarnym. Zdaniem analityków think tanku zderzenie spowodowane przez rosyjski myśliwiec Su-27 z amerykańskim dronem MQ-P Reaper nie wywoła eskalacji między Moskwą a Waszyngtonem i nie doprowadzi do wybuchu bezpośredniego konfliktu między tymi państwami.