Zdjęła sukienkę i weszła do wody, by ratować kociaki. Wrzuciła je do rzeki inna kobieta

Kamery miejskiego monitoringu w Nowym Dworze Gdańskim zarejestrowały, jak kobieta wrzuca coś w reklamówce do wody. Dzieci usłyszały przerażające miauczenie i poinformowały dorosłych. Chwilę później kamery nagrały, jak inna kobieta wchodzi do wody, by uratować małe kotki.