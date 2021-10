Przewoziła 42 obcokrajowców zatrzymanych pod Toruniem, usłyszała zarzuty. Zarzuty także dla cudzoziemców

O zarzutach dla obcokrajowców, głównie Irakijczyków, poinformowała we wtorek podinsp. Wioletta Dąbrowska, oficer prasowa toruńskiej policji. Są to osoby, które w części ładunkowej busa przewoziła 38-letnia Polka - w środku było 31 mężczyzn, sześć kobiet i pięcioro dzieci. Policja zatrzymała samochód w niedzielę na trasie S10 w Lubiczu Dolnym k. Torunia (Kujawsko-Pomorskie).

Wcześniej zarzuty usłyszała 38-letnia Polka

Kobieta zostanie we wtorek doprowadzona do prokuratury, gdzie najprawdopodobniej ponownie usłyszy zarzuty wcześniej przedstawione jej przez policję. Grozi jej do ośmiu lat więzienia.