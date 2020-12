Ponad 200 osób w nocy w lokalu. "Właściciel tłumaczył, że to trening tańca"

W nocy w jednym z lokali w Gdańsku policjanci zastali kilkanaście osób. Przedstawiciel klubu tłumaczył, że "prowadzony jest właśnie trening tańca przygotowujący uczestników do zawodów, które mają odbyć się w lipcu". Tej samej nocy funkcjonariusze interweniowali tam po raz drugi. Tym razem w lokalu było już ponad 200 osób.

Do interwencji doszło w nocy z 26 na 27 grudnia. Policjanci dostali zgłoszenie, że w jednym z klubów nocnych w Gdańsku odbywa się impreza.

- Na miejscu zastali kilkanaście osób oraz przedstawiciela lokalu, który powiedział funkcjonariuszom, że prowadzony jest właśnie trening tańca przygotowujący uczestników do zawodów, które mają odbyć się w lipcu przyszłego roku - przekazała st. asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

- Policjanci, właściciela klubu ukarali mandatem karnym w związku z popełnionym wykroczeniem, mężczyzna skorzystał z przysługującego mu prawa i odmówił przejęcia mandatu, dlatego policjanci w tej sprawie sporządzą wniosek o ukaranie do sądu w związku z nieprzestrzeganiem obostrzeń - poinformowała Kamińska.

Druga interwencja i ponad 200 osób

- Materiał zebrany w tej sprawie zostanie przekazany pod ocenę pracowników sanepidu, którzy mogą nałożyć na organizatora karę administracyjną w wysokości 30 tysięcy złotych. Policjanci skierują również wniosek do sądu o ukaranie właściciela za sprzedaż alkoholu i podawanie go klientom w lokalu. Za to wykroczenie grozi kara grzywny lub nagany - przekazała Kamińska.