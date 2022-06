Parking oddalony od bloku o 2,5 kilometra. Zgodnie z prawem, ale aut mieszkańcy tam nie zostawiają

Parking oddalony jest od bloku o 2,5 kilometra 7.06| Parking dla mieszkańców nowego bloku w Kołobrzegu (Zachodniopomorskie) oddalony jest od mieszkań o 2,5 kilometra. I, chociaż inwestor przekonuje, że budowa odbyła się zgodnie z prawem, to mieszkańcy z parkingu nie korzystają. By to zrobić musieliby iść ponad pół godziny pieszo w jedną stronę. TVN24