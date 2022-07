Nie zatrzymał się do kontroli, uciekał przed policjantkami. Dostał sześć tysięcy złotych mandatu

Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a później - uciekając przed policjantkami z Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie) - ignorował znaki, wyprzedzał na zakazie, na przejściu dla pieszych i na podwójnej ciągłej. Okazało się, że mężczyzna nie miał prawa jazdy. 39-latek został ukarany mandatem w wysokości sześciu tysięcy złotych, a za niezatrzymanie się do kontroli grozi mu więzienie.

- Funkcjonariuszki dały sygnał kierowcy do zatrzymania się. Kiedy podchodziły do stojącego na poboczu pojazdu, kierowca gwałtownie ruszył i zaczął uciekać. Policjantki podjęły pościg za uciekającym oplem - przekazała aspirant sztabowa Agnieszka Wiesiołek, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.

Ignorował znaki, wyprzedzał na zakazie i na przejściu dla pieszych

Uciekał, bo nie miał prawa jazdy. Dostał mandaty na sześć tysięcy złotych, odpowie przed sądem

W Osieku, funkcjonariuszki straciły z oczu uciekającego oplem kierowcę. Udało im się jednak ustalić, kto jest właścicielem auta. Mężczyznę odwiedziły w jego miejscu zamieszkania. - Okazało się, że 39-latek nie zatrzymał się do kontroli, bo nie posiadał prawa jazdy. Został zatrzymany, dostał mandat w wysokości sześciu tysięcy złotych, a do sądu skierowany został wniosek o ukaranie go za to, że kierował autem bez uprawnień - opisała Wiesiołek.