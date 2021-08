Groził wysadzeniem promu. Policja zatrzymała 30-latka

Na Kontakt24 otrzymaliśmy relację pani Anny, która w poniedziałek rano płynęła promem ze szwedzkiego Karlskrone. Kobieta przekazała, że około 6:30 na stołówkę wszedł zamaskowany mężczyzna, który zaczął wykrzykiwać islamskie hasła i groził wysadzeniem promu. Do zdarzenia miało dojść godzinę przed dopłynięciem do portu w Gdyni.

Obezwładniła go ochrona

- Byłam na stołówce z mężem i dziećmi. W pewnym momencie wszedł tam mężczyzna w kominiarce z dużym plecakiem. W jednej ręce miał kawałek szkła, a w drugiej szczoteczkę elektryczną bez końcówki. Myśleliśmy na początku, że ta szczoteczka to detonator. Wyglądało to strasznie. Mężczyzna mówił łamanym angielskim, wykrzykiwał islamskie hasła, przyzywał Allaha, ale też wzywał policję - opowiadała kobieta.

30-latek zatrzymany

Policja potwierdziła, że doszło do takiego zdarzenia, a w sprawie zatrzymano 30-latka. - Funkcjonariusze zatrzymali 30-letniego gdynianina. Mężczyzna wszedł do jednego z pomieszczeń na promie i powiedział, że podłożył ładunki wybuchowe na jednostce. Na miejscu jest ekipa dochodzeniowo-śledcza, służby kontrterorystyczne oraz ratownicy. Trwają czynności - informuje Jolanta Grunert, rzecznik gdyńskiej policji. I dodaje, że mężczyzna został przewieziony do szpitala. Tam ma zostać pobrana mu krew do badań.