Zdemontują "wąskie wiaty" przystankowe w Gdańsku. Będą też kary

Nowe wiaty przystankowe stanęły w ostatnich dniach w kilku miejscach w Gdańsku - między innymi przy skrzyżowaniu ulic Małomiejskiej i Ptasiej. Jest to jedynie przeszklona ściana z krótkim daszkiem. Brakuje bocznych ścian i ławki. Nowa inwestycja wzbudziła kontrowersje. Początkowo miasto tłumaczyło się między innymi "ograniczoną szerokością chodnika" oraz "koniecznością zachowania odpowiednich szerokości umożliwiających przejście, a także przejazd wózków". Teraz jednak postanowiła o usunięciu nietypowych przystanków.

"W nawiązaniu do montowanych w ostatnich dniach wiat przystankowych (m.in. przy ul. Ptasiej) i kontrowersji, które wzbudzają informujemy, że Dyrektorzy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni podjęli decyzję o demontażu wąskich wiat z terenu miasta. Pracownicy uzgadniający oraz nadzorujący proces inwestycyjny zostaną ukarani" - przekazała w przesłanym mediom komunikacie Magdalena Kiljan, rzecznik prasowa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Miasto tłumaczyło się ograniczoną szerokością chodnika

Konstrukcja wiaty przystankowej to koszt 15 tysięcy złotych

Jak przekazał również Zakrzacka, za 30 wiat miasto zapłaciło łącznie 1,4 mln zł. W ramach prac wykonawca musiał opracować i uzgodnić dokumentację projektową dla każdej lokalizacji oraz wykonać przyłącza do sieci energetycznej, co pochłania większą część kosztu inwestycji. Sama konstrukcja wiaty przystankowej to koszt rzędu 15 tys. zł.