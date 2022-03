Wnuk byłego prezydenta Polski skazany za rozbój. Ma trafić do więzienia

Sąd nie miał wątpliwości, co do ich winy. Najwyższy wyrok usłyszał Dawid M., bo zdaniem sądu był najbardziej agresywny - sześć lat pozbawienia wolności. Oskar N. oraz Bartłomiej W. w więzieniu mają spędzić po cztery lata. Na sali rozpraw był jedynie Oskar N., bo jest aresztowany do innej sprawy karnej. M. i W. odpowiadają od grudnia 2018 roku z wolnej stopy.