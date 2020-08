"Psy i koty w brudzie, w zbyt małych klatkach". Właściciele hodowli skazani

Zwierzęta miały ograniczony dostęp do światła. Trzymane były w brudzie, w zbyt małych klatach. Bydgoski sąd uznał, że Izabela Ch.-G. i Roman G., prowadząc hodowlę w rażąco złych warunkach, znęcali się nad zwierzętami. Kobieta ma spędzić rok w więzieniu, a mężczyzna osiem miesięcy.

Wyrok zapadł w piątek przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy. Jak stwierdziła sędzia, oboje oskarżeni od września 2013 roku do czwartego lutego 2017 roku prowadząc hodowlę psów i kotów w Bydgoszczy i Dobrczu znęcali się nad zwierzętami. W wyroku wskazano, że polegało to na utrzymywaniu zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie "rażącego zaniedbania i niechlujstwa".

Psy i koty miały ograniczony dostęp do światła, trzymane były w nadmiernym zagęszczeniu i w zbyt małych klatkach, nie miały możliwości załatwiania potrzeb fizjologicznych poza legowiskiem i nie mogły obserwować świata zewnętrznego. Zwierzęta nie miały zapewnionej opieki weterynaryjnej i zabiegów pielęgnacyjnych.

W niektórych przypadkach utrzymywanie zwierząt w takich warunkach doprowadziło do ich patologicznych zmian psychicznych i somatycznych. W takich warunkach żyło kilkadziesiąt psów i kotów, które później były sprzedawane różnym właścicielom, a także zwierzęta zastane w czasie likwidacji hodowli. Było to 175 psów i 23 koty.

"Nie widziałem czegoś takiego, choć od 10 lat likwiduję nielegalne hodowle"

Placówką zainteresowały się służby, kiedy do Pogotowia dla Zwierząt zwrócił się zaniepokojony weterynarz. Leczył on jednego ze szczeniaków kupionych od hodowców. Miał być wychudzony, oropiały i brudny. Działacze stowarzyszenia zadzwonili na policję i razem udali się do hodowli.