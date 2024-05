Kaczyński: Zielony Ład ma służyć temu, żeby Polska przestała gonić, a zaczęła się cofać

Zielony Ład to szaleństwo klimatyczne. Przeciwko rolnictwu i przeciwko wszystkim, poza tymi najbogatszymi - przekonywał prezes PiS Jarosław Kaczyński. W piątek w Warszawie protestują wspierani przez PiS rolnicy.

Jarosław Kaczyński wygłosił w siedzibie PiS oświadczenie. Mówił o Zielonym Ładzie i wspieranym przez PiS proteście rolników który odbywa się w piątek w Warszawie. - Zielony Ład to jest dzieło między innymi Platformy Obywatelskiej, która całkowicie się w to włączyła po to, żeby realizować różne interesy, różne ideologie. Te interesy nie są polskie, te ideologie, chociaż funkcjonują także w Polsce, nie mają polskiego pochodzenia, są z zewnątrz, są takim szaleństwem z innych państw Europy - przekonywał Kaczyński.

Jego zdaniem Zielony Ład to "szaleństwo klimatyczne". - Co to w gruncie rzeczy oznacza? Co oznacza w tej chwili Zielony Ład? Dlaczego my jednoznacznie jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi? (...) On jest przede wszystkim skierowany przeciwko rolnictwu. A szerzej - skierowany przeciwko wszystkim, poza bardzo wąską grupą najbogatszej części społeczeństwa, dla której tego rodzaju wzrosty cen, które musi to za sobą prowadzić, nie mają większego znaczenia - mówił.

- Zielony Ład, razem z całą szerszą polityką Unii Europejskiej, ma służyć temu, żeby takie kraje jak Polska, które goniły dotąd zachodnie kraje Unii Europejskiej, przestały gonić, zaczęły się cofać, żeby to zbliżanie się zmieniło się co najwyżej w stan zamrożenia, a raczej w cofanie się - dodał prezes PiS.

Tusk do PiS: to Kaczyński patronował wprowadzeniu Zielonego Ładu

O Zielonym Ładzie mówił w czwartek w Sejmie premier Donald Tusk, który wystąpił podczas debaty nad wnioskiem PiS o odwołanie minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski

Zwracając się do wnioskodawców powiedział: - Jeśli chcecie naprawdę i skutecznie odwołać tych wszystkich, którzy odpowiadają za wprowadzenie Zielonego Ładu, to apeluję do tych, którzy w tej sprawie zabierali dziś głos: jedźcie na Nowogrodzką i złóżcie wotum nieufności wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który patronował wprowadzeniu Zielonego Ładu w prawie europejskim. - Wszystko to, co zepsuliście, bezrefleksyjnie podpisując Zielony Ład - pan Morawiecki, pan Kaczyński, pan Wojciechowski, cały PiS, cała ta absolutnie pełna ignorancji, kompletnego braku wiedzy o polskim rolnictwie banda nieuków - to oni doprowadzili do tego, z czym się dzisiaj mierzymy - oświadczył Tusk.

Unijny komisarz z PiS chwalił Zielony Ład: to w polskim interesie

Jeszcze w 2020 roku unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, polityk PiS, podczas panelu na kongresie "Polska Wielki Projekt" wskazywał, że dzięki Zielonemu Ładowi spadną koszty produkcji rolnej. Dodał, że "zielone rolnictwo" leży w polskim interesie.

Jego zdaniem premiowani mieli być ci rolnicy, którzy będą mieć własne pasze, a nie producenci, który są zależni od pasz importowanych ze znacznych odległości. Jak mówił, promowanie roślin białkowych we własnych gospodarstwach i zmniejszenie zapotrzebowania na import pasz zza oceanu zmniejszy wydatki energetyczne i obniży koszty produkcji. - To są korzyści, na które bardzo liczymy - podkreślił Wojciechowski.

Autorka/Autor:ads

Źródło: TVN24