Zapadł wyrok w sprawie książki "Dalej jest noc"

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro komentował wyrok warszawskiego sądu apelacyjnego, który orzekł, że historycy, profesorowie Barbara Engelking i Jan Grabowski, nie muszą przepraszać za stwierdzenia z książki "Dalej jest noc". Ocenił, że to "nie tylko kompromitacja sądu", a "sądowy zamach na sprawiedliwość".

Tym samym sąd uwzględnił apelację badaczy i zmienił wcześniejszy wyrok (z lutego 2021 roku), zgodnie z którym historycy mieli przeprosić za informacje z tej publikacji. Badaczy Holokaustu pozwała Filomena Leszczyńska za obrazę jej krewnego, dawnego sołtysa wsi Malinowo, opisanego w książce. Wspierająca powódkę Reduta Dobrego Imienia zapowiedziała złożenie kasacji do Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Zbigniew Ziobro komentuje

"Według Sądu Apelacyjnego w Warszawie autorzy książki o losach Żydów 'Dalej jest noc' są naukowcami, więc mogą bezkarnie kłamać, z bohatera uczynić zbrodniarza, z Polaka pomagającego Żydom - współwinnego ich śmierci. To nie tylko kompromitacja sądu, to sądowy zamach na sprawiedliwość" - napisał we wtorek rano na Twitterze Zbigniew Ziobro.