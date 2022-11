Sasin: będziemy musieli przywrócić VAT między innymi na paliwa i nawozy

Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, stwierdził, że rząd będzie musiał przywrócić wyższe stawki VAT nie tylko w przypadku energii elektrycznej, ale także w przypadku paliw i nawozów. Dodał, że utrzymany może być natomiast zerowy VAT na żywność.

Wicepremier Jacek Sasin w niedzielę w Programie Pierwszym Polskiego Radia odniósł się między innymi do kwestii funkcjonowania tzw. tarczy antyinflacyjnej i wynikających z niej obniżonych stawek podatków na niektóre dobra.

Sasin stwierdził, że ze względu na decyzję Komisji Europejskiej, która zakwestionowała niektóre działania w związku z tarczą, polski rząd będzie musiał przywrócić wyższe stawki VAT na energię elektryczną czy paliwa. - Będziemy musieli niestety ten VAT przywrócić, nie tylko w tym zakresie (energii elektrycznej - red.), ale w obszarze pozostałych surowców energetycznych, również nawozów - powiedział.

Sasin o "jedynym odstępstwie, które udało sie uzyskać"

Sasin mówił, że polski rząd otrzymał informację od Komisji, że obniżenie stawek VAT "jest niezgodne z prawem europejskim i musimy ten VAT przywrócić i akcyzę w przypadku chociażby rynku paliwowego, gdzie ona funkcjonuje".

- Jedynym odstępstwem, które udało się nam uzyskać - tu walczyliśmy do samego końca - jest możliwość utrzymania zerowego VAT-u na żywność. To, że żywność będzie tańsza, to jest zasługa również naszego rządu, który taką odważną decyzję podjął, a potem wywalczył w Komisji Europejskiej zgodę na to. Natomiast w przypadku surowców energetycznych i również energii elektrycznej takiej zgody uzyskać się nie udało - dodał.

Jacek Sasin PAP/Tomasz Gzell

Już w styczniu Polska wiedziała o tym, że obniżone stawki na paliwa nie będą mogły być przedłużone, bo taka jest decyzja państw UE. Jak podkreśla Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 w Brukseli, powołując się na stanowisko KE, "decyzja była jednomyślna, więc Polska też poparła takie rozwiązania i zgodziła się, że stawka VAT na żywność może być redukowana do zera, ale już na paliwa, gaz, nawozy, nie jest to możliwe". - To była decyzja krajów, w tym Polski, a nie samej Komisji" - przypomina korespondent z Brukseli.

Kilka dni temu także wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk informował, że Polska skorzysta z możliwości utrzymania zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów spożywczych, a prawdopodobnie będziemy musieli dostosować się do wytycznych KE ws. przywrócenia wyższej stawki VAT m.in. na paliwa.

Na początku listopada Komisja Europejska poinformowała, że obecne ramy prawne nie pozwalają na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy, natomiast paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo.

Tarcza antyinflacyjna

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona do końca 2022 r., stawka 0 proc. VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5 proc. podatkiem. Stawka 0 proc. VAT ma także zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.). Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

Tarcza antyinflacyjna obniża stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG; zwalnia z tego podatku energię elektryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe; obniża akcyzę do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy. Ponadto tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że tarcza antyinflacyjna pozostanie, choć przyjmie nową formę - ze względu na brak zgody na nią ze strony Komisji Europejskiej. - Przeciwnie, ze strony Komisji Europejskiej nawet mamy groźby, że będą nakładane kary, jeżeli nie wycofamy się z dotychczasowych działań osłonowych, obniżek stawek podatkowych VAT - mówił szef rządu. - Chcemy zastąpić je innym mechanizmem obrony przed inflacją, aby rzeczywiście to zamrożenie ceny dla gospodarstw domowych (...) i małych i średnich firm, dla gospodarstw, szpitali, szkół, utrzymać - deklarował premier.

Zapewnił jednocześnie, że "tak długo, jak się da, i nie będzie gwałtownego sprzeciwu KE, utrzymamy zerowe stawki VAT na żywność".

Inflacja. Premier Morawiecki o przyszłości tak zwanej tarczy antyinflacyjnej TVN24

