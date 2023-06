Tajemnicza kocia choroba. O podobnych objawach mówi się w całej Polsce

czytaj dalej

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia spotkał się w czwartek z mieszkańcami Torunia. - Ta polaryzacja zabija w nas to, co najbardziej ludzkie. Troskę o drugiego człowieka. Nasze dzieci nie mogą czekać. Zasługują na wszystko, co mamy najlepsze, na psychologa w każdej szkole - mówił.