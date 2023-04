Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie żyją cztery osoby

czytaj dalej

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z ramienia Koalicji Polskiej-PSL, ocenił w "Kropce nad i" w TVN24, że zamiar powołania komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów to "tylko i wyłącznie straszak na liderów opozycji". - Quasi-sąd będzie wydawał quasi-wyroki. To po co są w ogóle sądy? - pytał. - PiS wymyślił sobie to w ten sposób, że powoła komisję, będzie płacił ze środków budżetowych, i będzie miał przez całą kampanię festiwal uderzania w kolejnych liderów i oskarżania ich o agenturalne wpływy - komentował Maciej Gdula z klubu Lewicy.