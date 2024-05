Wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Tomasza Szmydta został wysłany do sądu - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Były sędzia jest podejrzany o szpiegostwo i ma być ścigany również czerwoną notą Interpolu. - Po wszczęciu tych poszukiwań teoretycznie strona białoruska będzie miała obowiązek (co do zasady) go zatrzymać. Jak będzie w praktyce – zobaczymy - przekazał tvn24.pl Nowak.