To nie jest żadna obstrukcja. Legalni sędziowie Sądu Najwyższego chcą doprowadzić do sytuacji chociażby częściowo zgodnej z prawem - powiedział w TVN24 mecenas Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy "Wolne Sądy". Komentował przebieg piątkowych obrad Zgromadzenia Ogólnego SN, podczas których nie udało się nawet wyłonić komisji mającej liczyć głosy oddane na kandydatów na I prezesa SN.

Wawrykiewicz: Zaradkiewicz chciałby mieć w komisji skrutacyjnej wyłącznie swoje osoby. W myśl stalinowskich zasad

O przebiegu piątkowego posiedzenia mówił w TVN24 mecenas Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy "Wolne Sądy". Tłumaczył, że "legalni sędziowie Sądu Najwyższego chcą osiągnąć stan przestrzegania prawa". - To zgromadzenie jest nielegalnie zwołane, udział w nim "niesędziów" jest naruszeniem konstytucji i ustawy o Sądzie Najwyższym. Również nielegalna jest forsowana przez pana Kamila Zaradkiewicza (pełniącego obowiązki pierwszego prezesa - red.) koncepcja, w której komisja skrutacyjna będzie się składać wyłącznie z neosędziów (z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej, powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa - red.), którzy w ogóle nie powinni zasiadać w zgromadzeniu - wyjaśnił Wawrykiewicz.

"To nie jest żadna obstrukcja"

Tłumaczył, że działanie "starych" sędziów SN, którzy w dwóch głosowaniach nie zgodzili się w piątek na skład komisji skrutacyjnej, "to nie jest żadna obstrukcja".

- Oni chcą po prostu doprowadzić do sytuacji chociażby częściowo zgodnej z prawem. Pomijając to, że zgromadzenie zostało zwołane w sposób nielegalny, to chociaż niech w tej komisji skrutacyjnej zasiadają przedstawicie wszystkich izb - mówił Wawrykiewicz.