- Strażacy od razu przystąpili do działań gaśniczych. Pożar został opanowany, niewidoczne są już zarzewia ognia. Panuje natomiast duże zadymienie - powiedział Skrzypczak.

Pożar wysypiska w Rawiczu

W akcji uczestniczyło 48 pojazdów pożarniczych, do walki z żywiołem skierowano w sumie około 150 strażaków. - Po przygaszeniu ognia będziemy musieli hałdę rozebrać i przywieźć odpady w inne miejsce - mówił Skrzypczak.

Portal "Rawicz24" relacjonował, że trujący się dym przesuwał się nad miasto. Burmistrz miasta apelował do mieszkańców, by zamknęli okna i nie zbliżali się do miejsca pożaru.