Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Zbigniew Girzyński o śmierci 30-latki w ciąży i przepisach aborcyjnych

Pod koniec września ciężarna trzydziestoletnia kobieta zmarła w szpitalu w Pszczynie , bo lekarze mieli czekać na obumarcie płodu. Przypadek ten 29 października opisała radczyni prawna Jolanta Budzowska, pełnomocniczka rodziny zmarłej. Napisała, że to konsekwencja ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską, zaostrzającego prawo aborcyjne. Sprawą zajmuje się prokuratura. Dyrektor szpitala w Pszczynie powiedział w poniedziałek, że "ferowanie wyroków" na tym etapie wyjaśniania sprawy "jest nie do końca rozsądne". Minister zdrowia zlecił prezesowi NFZ przeprowadzenie kontroli w tej placówce.

Dziemianowicz-Bąk: co to w ogóle jest za prawo, które sprawia, że lekarze boją się ratować ludzkie życie

- Przez obowiązujące prawo, przez prawo, które zostało usankcjonowane wyrokiem z ubiegłego roku, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, lekarze, którzy mogli i powinni ratować życie kobiety, boją się to robić - powiedziała Dziemianowicz-Bąk. - Co to w ogóle jest za prawo, które sprawia, że lekarze boją się ratować ludzkie życie. Co to jest za prawo, kiedy lekarze boją się, że za drzwiami gabinetu będzie stał prokurator. A ten strach nie bierze się znikąd - kontynuowała.