Prokurator krajowy: nie ma przesłanek do wyłączenia Wrzosek z postępowania

Nie ma żadnych przesłanek merytorycznych do wyłączenia prokurator Ewy Wrzosek od postępowania w sprawie "dwóch wież" - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Oświadczył również, że "dzisiaj to nie politycy będą decydowali, który prokurator prowadzi postępowanie".

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk został zapytany w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24, czy w śledztwie dotyczącym powiązanej z PiS spółki Srebrna i niedoszłej inwestycji - wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki działce w Warszawie - prokurator Ewa Wrzosek ma pełne wsparcie jego oraz ministra sprawiedliwości.

- Powiem więcej. Ja wczoraj rozmawiałem z panią prokurator Wrzosek. Zapytałem, czy zachodzą w obecnej sytuacji okoliczności powodujące wyłączenie się jej ze sprawy. Ona przecież zna doskonale, jak każdy prokurator, reguły wyłączenia prokuratora od prowadzenia postępowań. Usłyszałem od pani prokurator jednoznaczną odpowiedź. Nie zachodzą wobec niej żadne okoliczności, powody uzasadniające odwołanie jej od prowadzenia tej sprawy - powiedział.

Na uwagę, że mogłaby sama zrezygnować z prowadzenia tej sprawy, odparł, że "mogła, ale nie podejmuje takiej decyzji". - Rozmawiałem z panem prokuratorem okręgowym w Warszawie. Również zapewnił mnie, że takie okoliczności nie zachodzą - dodał.

Korneluk oświadczył, że "nie ma żadnych przesłanek merytorycznych do wyłączenia pani prokurator od tego postępowania". - Dzisiaj to nie politycy będą decydowali, który prokurator prowadzi postępowanie - podkreślił.

Korneluk o słowach polityków PiS: to oburzające

W poniedziałek posłowie PiS demonstrowali przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie, gdzie zgromadzili się w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek. Z ich ust można było usłyszeć takie słowa, jak "szkodnik", "socjopatka" czy "bezczelne babsko". Z kontekstu wynika, że te określenia padły pod adresem prokurator Ewy Wrzosek, która kilka dni wcześniej przesłuchiwała Skrzypek w sprawie spółki Srebrna.

Na jednym z nagrań słychać, jak europoseł Jacek Ozdoba mówi: "Ja ją pchnę". Nie wskazał wprost, kogo miał na myśli. W odpowiedzi na to nagranie Wrzosek zwróciła się do europosła Ozdoby na platformie X. "Panie Ozdoba, chciał mnie pan pobić?" - zapytała prokurator.

Korneluk, odnosząc się w TVN24 do tych słów, ocenił, że to "oburzające". - Absolutnie nie powinno mieć miejsca. Świadczy jak najgorzej o osobach wypowiadających te słowa - dodał.

Prokurator krajowy powiedział, że na nagraniach padają też "istotne słowa, że 'żaden prokurator za naszych czasów, by na to się nie odważył, nie wyszedłby'". - To była prokuratura całkowicie upolityczniona. Ona była w szponach władzy politycznej, całkowicie ubezwłasnowolniona - ocenił Korneluk.

- Apeluję o refleksję do prokuratorów, którzy tak chętnie wykonywali polecenia władzy politycznej, bo nie ulega wątpliwości, dzisiaj to doskonale wiemy, odsyłam do naszego raportu badania pierwszych 200 spraw, że nie liczyło się ustalenie stanu faktycznego i kwalifikacja prawna. To wszystko było podporządkowane woli politycznej - powiedział.

Korneluk: hejt wylewający się na Wrzosek zmierza w jednym celu

Jego zdaniem "hejt wylewający się na panią prokurator zmierza w jednym celu - za wszelką cenę nie dopuścić do wyjaśnienia tej sprawy".

Przypomniał, że sprawa "dwóch wież" była prowadzona przez wiele miesięcy. - Ona powinna być w ciągu 30 dni albo wszczęta, albo powinna być odmowa wszczęcia. Tak mówi procedura karna - zaznaczył.

- Ta sprawa prowadzona przez wiele miesięcy zmierzała do jednego - zrobić wszystko, co możliwe, żeby nikt w tej sprawie nie złożył zeznań - mówił.

- Dopiero pani prokurator, po wcześniejszej rekomendacji zespołu badającego te sprawy, podjęła tę sprawę i rozpoczęła pierwsze, podstawowe czynności, zaplanowała tok tego postępowania. Czynności w postaci zeznań poszczególnych świadków - dodał.