Prezes Sądu Najwyższego: Nie rozumiem, dlaczego kara jest naliczana. Nie wiem, co zrobić, żeby nie była

Po ostatnich wypowiedziach szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen odnoszę wrażenie, że tu nie chodzi o żadną praworządność. Nie rozumiem, dlaczego mimo likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego kara jest naliczana - powiedziała w poniedziałkowym wydaniu "DGP" I prezes SN Małgorzata Manowska. Do jej wypowiedzi odniósł się w "Jeden na Jeden" w TVN24 Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Małgorzata Manowska pytana była w poniedziałkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej" między innymi o to, dlaczego pomimo likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, zarządzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kara 1 mln euro dziennie wciąż jest naliczana.

- Nie rozumiem, dlaczego kara jest naliczana i nie wiem, co zrobić, żeby nie była naliczana. Po ostatnich wypowiedziach Ursuli von der Leyen odnoszę wrażenie, że tu nie chodzi o żadną praworządność. Proszę mi pokazać choćby jeden kraj, w którym możliwe jest podważanie powołania sędziów – to nie należy do domeny ani Sądu Najwyższego, ani sądów powszechnych – powiedziała sędzia Manowska.

Małgorzata Manowska Wojciech Olkuśnik/PAP

Manowska o słowach szefowej KE: tratuje je jako lapsus, przejęzyczenie

Wcześniej szefowa Komisji Europejskiej w wywiadzie dla "DGP" powiedziała, że prezydencka nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym "nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej".

Prezes Manowska podzieliła pogląd wyrażany w Pałacu Prezydenckim, że Komisja przekroczyła czerwoną linię, na przykład żądając, by każdy sędzia w Polsce mógł "po uważaniu" kontrolować status innego sędziego - pisze gazeta.

- Nie wiem, czy szefowa KE legitymuje się wykształceniem prawniczym, ale jej słowa traktuję jako pewien lapsus, przejęzyczenie - powiedziała I prezes SN. Dodała, że nie zamierza wydawać żadnych zarządzeń wstrzymujących sędziów od orzekania, inaczej niż w zeszłym roku, gdy wstrzymała bieg spraw w kwestionowanej przez TSUE Izbie Dyscyplinarnej.

Ursula von der Leyen Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

Formowanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej

"DGP" przypomniał, że właśnie rusza formowanie nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która zastąpiła Izbę Dyscyplinarną. We wtorek I prezes Sądu Najwyższego wylosuje 33 sędziów SN, spośród których prezydent wybierze 11 tworzących nową izbę. Sędzia Manowska przypomniała w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", że "niejednokrotnie" mówiła, iż nie podobał się jej sposób wyboru składu poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa i nie podoba jej się wybór obecnej.

- Rząd i parlament nie zdecydowały się zmienić ustawy o KRS, choć miałam nadzieję, że tak się stanie. Ale nie dlatego, że KE ma rację, po prostu chciałabym, by to znęcanie się nad Polską wreszcie się zakończyło. Mam wrażenie, że jak tylko Polska robi pół kroku do tyłu, to jest spychana na krawędź kolejnej przepaści pod pozorem obrony praworządności - oceniła.

Sąd Najwyższy TVN24

Zgorzelski: to jest skandal, co ta pani mówi

Słowa sędzi Małgorzaty Manowskiej komentował w poniedziałek w "Jeden na Jeden" w TVN24 Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Cywilizacyjny sukces ostatnich pięciuset lat państwa Europy zawdzięczają tak zwanym rządom prawa, które polegają na tym, że obywatele mogą być pewni, że nie przyjdzie w pewnym momencie jakaś władza, która w sposób wolunarystyczny wywali im świat do góry nogami, szczególnie polskim przedsiębiorcom. Pani prezes Sądu Najwyższego jest z nomenklatury Solidarnej Polski, tej która po siedmiu latach mówi, że trzeba zreformować wymiar sprawiedliwości - powiedział poseł PSL.

- To jest skandal, co ta pani mówi. Ta pani straciła zdolność honorową do pełnienia jednej z ważniejszych funkcji w wymiarze sprawiedliwości, dlatego, że jest ewidentnie dyspozycyjną osobą wobec ośrodka politycznego, czyli na Nowogrodzkiej [siedzibie Prawa i Sprawiedliwości - przyp. red.] lub ewentualnie w Solidarnej Polsce. Nie ma przymiotu bezstronności, dlatego, że wypowiada się w kwestiach politycznych - cenił Zgorzelski.

Podkreślił, że "instytucje trzeba chronić, bo jak przyjdzie władza, która będzie chciała je zniszczyć, to zniszczy też coś, co jest wartością, czyli demokrację". - To się w Polsce dzieje, instytucje są niszczone w myśl zasady o prymacie woli politycznej nad literą prawa - stwierdził.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:momo//now

Źródło: PAP