"Dynamiczne zatrzymanie", padł strzał. Akcja kontrterrorystów

Oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski poinformował, że około godziny 18 do dyżurnego policji zadzwoniła osoba, która poprosiła o interwencję policji w związku z agresywnym zachowaniem 49-latka. Jak się okazało, był to mieszkaniec Olsztyna.

W tym domu wcześniej policja co najmniej raz notowała podobną sytuację. Ponieważ zgłaszająca osoba poinformowała dyżurnego policji, że agresywny mężczyzna może mieć broń, dlatego na miejsce interwencji wezwano kontrterrorystów.

- Zatrzymany został przewieziony do szpitala, by wykonać mu badania, czy znajduje się pod wpływem używek, a jeśli tak, to jakich - poinformował Wilczewski.