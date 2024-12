"Konfrontacyjna" decyzja Orbana. "Sam siebie i Węgry stawia poza nawiasem Unii Europejskiej"

czytaj dalej

Wrocławscy radni PiS chcą, by prezydent Jacek Sutryk podał się do dymisji. To pokłosie zarzutów, jakie samorządowiec usłyszał w związku z aferą Collegium Humanum. W czwartek głosowano nad apelem PiS w tej sprawie. Projekt przepadł, bo poparło go tylko 7 z 37 radnych. Co o zastrzeżeniach opozycji sądzi sam zainteresowany? Tego nie wiadomo, bo prezydent Wrocławia nie pojawił się na sesji budżetowej.