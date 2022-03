Uciekli z Kijowa, gdy Rosjanie zbombardowali ich ulicę. Zmęczeni kilkudniową podróżą spali w aucie na parkingu

Skupiając się na ucieczce przed wojną, wielu ukraińskich uchodźców nie planuje z wyprzedzeniem, co zrobią po przekroczeniu granicy z Polską. Będąc już po bezpiecznej stronie, rodziny w załadowanych po brzegi samochodach są zmęczone kilkudniową podróżą. Policjanci uczulają, by zwracać uwagę na osoby w potrzebie, sami też starają się pomagać w taki sytuacjach.

Tak jak na przykład funkcjonariusz z drugiego komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, który w środę wieczorem, jadąc aleją Witosa prywatnym samochodem, zauważył stojącą na poboczu starą ładę. Policjant po służbie zatrzymał się, aby sprawdzić co się stało. To samo zrobił inny kierowca.

- Jak się okazało w samochodzie znajdowało się pięcioro małych dzieci oraz ich matka. Kobieta oświadczyła, że uciekają z Ukrainy. Zatrzymali się, ponieważ byli bardzo zmęczeni i jej mąż postanowił pójść poszukać kantoru, by wymienić pieniądze. Rodzina chciała pomyśleć, co dalej robić - mówi Kamil Gołębiowski, rzecznik lublińskiej policji.

Kiedy 32-letni kierowca wrócił do auta, funkcjonariusz zaproponował rodzinie schronienie na kilka dni w swoim domu, aby mogli nabrać sił i ruszyć w dalszą podróż. Obywatele Ukrainy zgodzili się przyjąć pomoc. Otrzymali jedzenie i dach nad głową. Ich samochód nie nadawał się do dalszej jazdy, dlatego drugi kierowca, który im pomógł, zaproponował transport do miejsca docelowego.