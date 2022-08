Krystyna Pawłowicz usunęła pytanie pod fotomontażem z Donaldem Tuskiem

Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a w przeszłości posłanka PiS, przeprosiła Donalda Tuska za pytanie "a który to Hitler"?, które zamieściła pod fotomontażem, na którym jest przewodniczący PO, a na ekranie telewizora widoczny jest przywódca III Rzeszy. "Proszę nie dawać jednak powodów do takich żartów" - zwróciła się do niego.