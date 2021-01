Premier zapowiada "nowy polski ład" na czas "popandemicznej normalności"

Najpierw zwalczmy pandemię, to najbliższe cztery, pięć miesięcy, a potem mam nadzieję na mocne odbicie gospodarcze i powrót branż do pewnej popandemicznej normalności - powiedział premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na pytanie o wyzwania, przed jakimi stoi Polska w 2021. Szef rządu wskazał, że w międzyczasie zostanie zaprezentowany "nowy polski ład", w którym będą przedstawione przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także "propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego, życia gospodarczego".

