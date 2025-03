Nawrocki z Nawrockim o Nawrockim. "Zainspirował mnie"

Nawrocki pod pseudonimem. Napisał biografię gangstera, chwalił samego siebie Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Karol Nawrocki napisał 7 lat temu książkę pod pseudonimem Tadeusz Batyr. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wówczas starał się to ukrywać. Twierdził, że z autorem spotkał się osobiście i udzielił w mediach kilku wywiadów pod pseudonimem, w których zachwalał sam siebie. Oto co wiemy o Tadeuszu Batyrze, który jest Karolem Nawrockim.

Wydaną w 2018 roku książkę o historii trójmiejskiego przestępcy Nikodema Skotarczyka pt. "Spowiedź Nikosia zza grobu" Karol Nawrocki napisał pod pseudonimem Tadeusz Batyr.

O tym, że rzeczywistym autorem publikacji jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta w pierwszej kolejności poinformowały portal wPolityce i powiązana z nim telewizja wPolsce24 jeszcze w czwartek 13 marca. O sprawie w poniedziałek pisał również Onet, który zwrócił uwagę, że Tadeusz to drugie imię Nawrockiego, a "batyr" oznacza wojownik.

Karol Nawrocki odpowiada na pytania o pseudonim "Tadeusz Batyr" Źródło: TVN24

Jak tłumaczył sam zainteresowany, książki opartej na źródłach Instytutu Pamięci Narodowej nie chciał promować jako ówczesny dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - Przyznaję się do tego, nie mam z tym większych problemów. Był to wymóg zawodowej chwili - powiedział na konferencji.

Jednakże w przeszłości Nawrocki starał się ukrywać, że to on stoi za kreacją Tadeusza Batyra. W mediach społecznościowych wciąż widnieje jego wpis z maja 2018 roku, w którym kandydat PiS napisał: "Kilka lat zajmowałem się przestępczością zorganizowaną w PRL, więc i Tadeusz Batyr zgłosił się do mnie po kilka wskazówek dotyczących uwikłań Nikosia. Za ich udzielenie podziękował ciekawą książką, którą polecam".

Konkurs tylko dla dorosłych :) Kilka lat zajmowałem się przestępczością zorganizowaną w PRL, więc i Tadeusz Batyr... Posted by Karol Nawrocki on Saturday, May 5, 2018 Rozwiń

Wywiady Tadeusza Batyra

Oprócz twierdzeń, że spotkał się z Batyrem osobiście, w tym samym roku Nawrocki jako Batyr udzielił kilku wywiadów. Ze zmienionym głosem i zamazaną twarzą wypowiadał się o książce dla TVP3 Gdańsk.

Jak zauważyła wówczas dziennikarka, Batyr powołał się na "prace badawcze historyka, doktora Karola Nawrockiego". - Tak. To właściwie historyk, który zainspirował mnie do mojej pracy, pierwszy, który zajmował się zagadnieniami przestępczości zorganizowanej w PRL - opowiadał Batyr/Nawrocki.

Batyr/Nawrocki w wywiadzie Źródło: TVP3 Gdańsk 2018 r., za: onet.pl

Również ze zmienionym głosem w wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział, że opisana "konstelacja układów przestępczych stała się przedmiotem badań pogłębionych dwóch autorów, pracowników IPN-u: Daniela Wicentego i Karola Nawrockiego". - Moja książka jest próbą uzupełnienia tych naukowych badań relacjami i inną kategorią źródeł - mówił wtedy.

Książka Nawrockiego o "Nikosiu"

"Spowiedź Nikosia zza grobu" jest książką o historii trójmiejskiego gangstera Nikodema Skotarczaka ps. Nikoś. Jak mówił w Polskim Radiu Nawrocki pod pseudonimem, napisał ją między innymi "na podstawie rozmów z członkami dalekiej rodziny, przyjaciół, współpracowników" przestępcy.

Tytułowy "Nikoś" w latach 80. i 90. ubiegłego wieku zorganizował grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym przemytem samochodów z Niemiec i Austrii. W 1998 roku został zamordowany w Gdyni.

"Oglądam ciało 'Nikosia' sfilmowane dokładnie godzinę po śmierci. (...) Prawa skroń przytulona do bocznej ściany, lewa roztrzaskana i zakrwawiona, widać wylot kuli. Czarne dżinsy, czarny podkoszulek, na wieszaku czarna skóra - strój bardziej żałobny niż imprezowy" - czytamy we fragmencie książki Nawrockiego.

Wpis Karola Nawrockiego z 2018 roku o książce Tadeusza Batyra Źródło: Karol Nawrocki/Facebook