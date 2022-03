Bezpłatne kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Przydatne linki i adresy

Już ponad dwa miliony Ukraińców przekroczyło granicę z Polską od początku rosyjskiej inwazji. Wielu z nich zostanie w naszym kraju na dłużej. Aby proces aklimatyzacji był łatwiejszy, liczne miasta i instytucje organizują bezpłatne kursy języka polskiego dla uchodźców. Gdzie szukać informacji?

Według danych Straży Granicznej, do 23 marca włącznie do Polski przyjechało już blisko 2,2 miliona uchodźców. Ludzie uciekający przed wojną otrzymują u nas pomoc doraźną: żywność, ubrania, leki, miejsce do spania. W dłuższej perspektywie potrzebne są jednak rozwiązania wspomagające włączenie uchodźców do naszego społeczeństwa. Dlatego wiele instytucji, ale też samorządów oferuje - często bezpłatną - naukę języka polskiego. Gdzie szukać informacji?

Wrocław

Wrocławskie Centrum Integracji prowadzi kampanię społeczną, w ramach której Polacy i obcokrajowcy spotykają się w kawiarniach, bibliotekach czy pubach i poprzez integrację uczą się języka i poznają polską kulturę. Do spotkań w parach, odbywających się na zasadzie tandemu językowego, zapraszani są wolontariusze (wrocławianie) i uczniowie (obcokrajowcy). Zainteresowane osoby zgłaszają się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Fundacja Hobbit - wolontariusze prowadzą tu darmowe zajęcia z języka polskiego dla dzieci i młodzieży. Lekcje odbywają się w grupach w budynku fundacji przy pl. Św. Macieja 5a. Z zajęć mogą skorzystać również dorośli, którzy przyjdą z dzieckiem. Lekcje prowadzone są przez młodzież szkolną, studentów i dorosłych z Ukrainy. By zapisać się na zajęcia, można wypełnić formularz internetowy lub zadzwonić pod numerem 71 321 01 77 w godz. 14.30-20.00.

Centrum Kształcenia Ustawicznego - wrocławskie CKU zaprasza na bezpłatny kurs języka polskiego dla Ukraińców. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem pod numerem 71 798 67 01 w. 114 lub 115.

Szczecin

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego proponuje bezpłatne kursy języka polskiego na poziomie podstawowym dla Ukraińców. Kursy przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych, będą odbywały się w soboty w godz. 10-12.30 w budynku przy al. Piastów 40b. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem kursy.jezykowe@usz.edu.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz adres mailowy do kontaktu. Jak podała uczelnia, kurs rozpocznie się 26 marca i będzie obejmował 10 spotkań (30 godzin dydaktycznych).

Białystok

Fundacja Dialog i Politechnika Białostocka - bezpłatne, niecertyfikowane kursy języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapisy ruszyły 24 marca. Kurs będzie trwał 20 godzin. Zajęcia będą prowadzone popołudniami i w weekendy. Głównym celem kursów jest nauczanie komunikacyjne i przekazanie podstaw języka polskiego, żeby ułatwić obywatelom Ukrainy codzienne funkcjonowanie w Polsce. Kontakt i zapisy: e-mail: ukraina@fundacjadialog.pl, tel.: +48 85 742 40 41, +48 664 765 111.

Sopot

Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców prowadzi kursy nauki języka polskiego od podstaw. Zajęcia już ruszyły i obowiązywały na nie zapisy. Poza kursami, centrum organizuje też w każdy czwartek konwersacje z języka polskiego dla obcokrajowców. Spotkania "Mówię po polsku" w luźnej atmosferze odbywać się będą od godziny 17 w Sopotece przy ul. Kościuszki 14 w Sopocie.

Warszawa

Fundacja Ocalenie - bezpłatne kursy polskiego. Kurs trwa trzy semestry (luty - kwiecień, czerwiec - sierpień, październik - grudzień). Zajęcia będą się odbywać online dwa razy w tygodniu w godzinach porannych, popołudniowych lub wieczornych (od godz. 8.00 do 21.00). Rekrutację zaplanowano w terminie od 4 do 10 maja. Aby zapisać się na kurs, trzeba wypełnić formularz rekrutacyjny oraz przesłać go pod adresem polski@ocalenie.org.pl. Uczestnicy kursu muszą we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia z kamerką i mikrofonem.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula - darmowy kurs języka polskiego dla dorosłych i nastolatków, którzy potrzebują nauczyć się podstawowych kwestii. Zajęcia w formie zdalnej, lektorzy będą się koncentrować na nauce mówienia i rozumienia codziennych sytuacji. Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych, czyli 15 spotkań po 90 minut. Pierwszy kurs ruszył 15 marca i potrwa do 5 maja.

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego – darmowy kurs polskiego dla dorosłych już ruszył i chwilowo nie ma wolnych miejsc. Uczelnia zachęca do tego, by śledzić ich stronę internetową, gdzie pojawiają się na bieżąco informacje o zajęciach.

Kraków

Uniwersytet Jagieloński oferuje bezpłatne kursy języka polskiego i bezpłatne lekcje indywidualne dla obywateli Ukrainy, którzy w wyniku wojny znaleźli się w Polsce i nie znają języka polskiego. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu 12 663 29 29 lub mejlowo plschool@uj.edu.pl.

Urząd Miasta w Krakowie zapowiada, że wkrótce mają ruszyć szkolenia i kursy językowe dla nauczycieli z Ukrainy (tych mówiących tylko po ukraińsku lub rosyjsku), którzy chcieliby pracować w krakowskich placówkach.

Poznań

Centrum Języków Obcych Kontakt zaprasza na darmowe kursy języka polskiego dla dorosłych, w grupach od 5 do 10 osób. Zgłoszenia są przyjmowane przez cały czas, a kursy uruchamiane, gdy zbierze się odpowiednia liczba zainteresowanych osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, stacjonarnie, w siedzibie szkoły przy pl. Bernardyńskim w Poznaniu. Ze szkołą można się kontaktować mejlowo: reklama@cjo.pl.

Słubice

Collegium Polonicum (wspólna jednostka naukowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) uruchomiło trzy darmowe kursy języka polskiego dla Ukraińców. Każda z grup liczy około 15 osób. Obecnie (24 marca) miejsca na dwa kursy są już zajęte, a na trzeci, ze względu na duże zainteresowanie, kończy się powoli rekrutacja. Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu. Zapisy na kursy przyjmowane są w punkcie porad w Collegium Polonicum w Słubicach. Zajęcia od 28 marca poprowadzą doświadczeni wykładowcy oraz lektorzy języka polskiego jako obcego z Collegium Polonicum. Uczelnia nie wyklucza utworzenia kolejnych grup - będzie to zależało od zainteresowania. Aby wziąć udział w kursie, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w Collegium.

Uczelnia zachęca również do podjęcia studiów na kierunku "Studia o Polsce". To kierunek dla obcokrajowców, na którym na początku wymagana jest jedynie znajomość polskiego na poziomie A1. Pierwszy semestr zaczyna się 19 kwietnia.

Lublin

Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie uruchomił 7 marca bezpłatny kurs języka polskiego dla rodzin studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów UMCS z Ukrainy. Wszystkie miejsca są już zajęte. Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub zdalnie. Uczelnia będzie informować na swojej stronie internetowej o nowych kursach lub wolnych miejscach na tych już działających.

