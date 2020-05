Stuhr: Jerzy Pilch był dla mnie uosobieniem komentarza świata

Jurek był dla mnie uosobieniem komentarza świata. To, co on mówił, ja dokładnie czułem, tylko on to umiał ująć lepiej - wspominał zmarłego w piątek pisarza Jerzego Pilcha, aktor i reżyser Jerzy Stuhr. - Każda jego powieść była odkrywcza - ocenił scenarzysta i krytyk filmowy Michał Komar.