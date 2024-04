Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań KEP poinformowała, że do przyjęcia sakramentu kapłaństwa w seminariach diecezjalnych i zakonach Kościoła katolickiego w Polsce przygotowuje się obecnie 1690 alumnów. Podano też dane dotyczące liczby sióstr zakonnych, mniszek oraz dziewic konsekrowanych i konsekrowanych wdów. Najbliższa niedziela to Dzień Modlitw o Powołania.

21 kwietnia w Kościele katolickim świętowana jest Niedziela Dobrego Pasterza. To także 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, a w Polsce - początek tygodnia modlitw o powołania.

Ilu mężczyzn w Polsce przygotowuje się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa

Z danych przekazanych przez Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań Konferencji Episkopatu Polski wynika, że do przyjęcia sakramentu kapłaństwa w seminariach diecezjalnych i zakonach Kościoła katolickiego w Polsce przygotowuje się obecnie 1690 alumnów. To o 266 mniej niż rok wcześniej.

W roku akademickim 2023/24 formację do kapłaństwa rozpoczęło 280 kandydatów, w tym 195 w seminariach diecezjalnych oraz 85 w seminariach zakonnych i misyjnych. Dla porównania w roku 2022/23 było to 329 kandydatów, w tym - 227 w seminariach diecezjalnych, a 102 w zakonnych i misyjnych. To oznacza, że do seminariów zgłosiło się o 49 mniej mężczyzn.

Ile jest w Polsce sióstr zakonnych

Według danych Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych z 31 grudnia 2023 r. w kraju było 109 czynnych zgromadzeń zakonnych, w których żyło 15 tys. 632 siostry. Dla porównania w 2022 r. było 15 tys. 940 zakonnic, w 2021 - 16 tys. 307, zaś w 2020 r. - około 20 tys.

Z danych wynika, że jest 15 070 profesek, czyli sióstr po ślubach wieczystych (w 2022 r. było 15 309), 412 sióstr po ślubach czasowych (o 26 mniej niż 2022 r.), 81 nowicjuszek, (w 2022 r. było 109) i 69 postulantek (o 15 mniej niż rok wcześniej).

W polskich zgromadzeniach zakonnych żyje ponad 15 tys. sióstr. Shutterstock

Poza Polską pracuje 1703 zakonnic. To o 118 mniej niż rok wcześniej, w tym na misjach są 472 siostry.

Ile mniszek żyje w klasztorach kontemplacyjnych

Według ostatnich informacji Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce zrzesza 83 przełożonych klasztorów kontemplacyjnych, należących do 13 rodzin zakonnych. Są to: benedyktynki (9 domów), benedyktynki sakramentki (3), bernardynki (9), dominikanki (3), kamedułki (2), karmelitanki (28), klaryski kapucynki (6), klaryski (7), klaryski od wieczystej adoracji (8), norbertanki (2), redemptorystki (1), wizytki (4), anuncjatki (1). Natomiast w sześciu klasztorach w Polsce, które formalnie nie należą do konferencji, żyje około 50 mniszek.

Z danych wynika, że w 2023 r. w Polsce żyło 1249 mniszek. To o 29 więcej niż rok wcześniej, kiedy było ich 1220. W klasztorach należących do konferencji klauzurowej było 1199 mniszek. Wśród nich było 1093 - profesek wieczystych, 67 - profesek czasowych, 27 - nowicjuszek, 12 - postulantek oraz 30 aspirantek.

"W ostatnich pięciu latach liczba mniszek zmniejszyła się o 72" - przekazała Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych.

Statystyczna mniszka w Polsce w 2023 r. miała 57 lat.

Ile jest w Polsce dziewic konsekrowanych

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań KEP poinformowała też, że w Polsce jest obecnie 421 dziewic konsekrowanych (indywidualna forma życia konsekrowanego). Najwięcej jest ich w archidiecezji krakowskiej - 57. Na drugim miejscu jest archidiecezja warszawska mająca 39 dziewic, zaś na trzecim miejscu znajduje się archidiecezja gdańska - 29. Po jednej jest w diecezjach: drohiczyńskiej, gnieźnieńskiej, sosnowieckiej oraz zamojsko-lubaczowskiej. Dwie dziewice konsekrowane mieszkają w diecezji włocławskiej i bydgoskiej, a po trzy w diecezjach: siedleckiej, legnickiej, radomskiej i świdnickiej.

Do innej indywidualnej formy życia konsekrowanego, do stanu wdów konsekrowanych, należy w Polsce 407 kobiet, w tym najwięcej jest w archidiecezji łódzkiej - 69. Na drugim miejscu jest archidiecezja szczecińsko-kamieńska, gdzie jest ich 40.

Do Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich (KKIŚ) należą 32 instytuty i stowarzyszenia, w których są 968 osoby, w tym po ślubach wieczystych - 865 osób, po ślubach czasowych - 68, a w formacji wstępnej - 36.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa papieża Pawła VI. Pierwszy raz był obchodzony 12 kwietnia 1964 r. Niedziela Dobrego Pasterza to również święto patronalne Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Wspiera ono powołania misyjne, m.in. akcją AdoMIS, zachęcającą do adopcji misyjnych seminarzystów.

Autorka/Autor:az

Źródło: PAP