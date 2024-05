Migranci próbowali podpalić znak graniczny na granicy z Białorusią. Jest nagranie

Kilku migrantów znajdujących się po białoruskiej stronie podjęło w środę próbę zniszczenia polskiego znaku granicznego. Próbowali uszkodzić go kijami, gdy to się nie udało, podpalili go - poinformowała Straż Graniczna.

Jak poinformowała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku mjr Katarzyna Zdanowicz, do incydentu doszło w środę rano na odcinku granicy, za którego ochronę odpowiada placówka SG w Białowieży. - Kilku migrantów znajdujących się po białoruskiej stronie podjęło próbę zniszczenia polskiego znaku granicznego. Początkowo próbowali uszkodzić go kijami, gdy to się nie udało, podpalili go - podała.