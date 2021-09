Goleniów. Problem ze śmieciami, śmieciarki nie odbierają odpadów

Są śmieci, ale nie ma śmieciarki. - Goleniów stanął przed wizją śmieciowego kłopotu. Brzmi katastroficznie, ale takie są fakty – mówi zastępca burmistrza Tomasz Banach. Wrzucił do sieci oświadczenie. Sprawa jest poważna, bo do miasta nie przyjeżdżają śmieciarki.

Problem ze śmieciami w Goleniowie

Problem narastał od miesięcy. Burmistrz ostrzegał, że trzeba podnieść ceny wywozu śmieci, bo w końcu zabraknie pieniędzy. - Jesteśmy w tej chwili w głębokim impasie, w sytuacji absolutnie kryzysowej. Gmina Goleniów nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich obowiązków, ponieważ 12 złotych od osoby, to jest stawka zdecydowanie za niska, żeby skutecznie zorganizować gospodarkę śmieciową – przekonuje Robert Krupowicz.

Radni i burmistrz przerzucają się odpowiedzialnością za kryzys w Goleniowie

- Burmistrz dziś proponuje mieszkańcom wzrost opłaty za śmieci od jednej osoby z 12 złotych do 31 i my konsekwentnie mówimy "nie" dla tego pomysłu. Chcemy uchronić mieszkańców przed tak drastyczną podwyżką – mówi radny Goleniowa Łukasz Mituła.

Burmistrz twierdzi, że wszystko w rękach radnych, część radnych, że to burmistrz stoi za zamieszaniem. - On ponosi pełną odpowiedzialność za to, że ten system w gminie Goleniów działa źle, jest deficytowy i nie ma na niego kompletnie żadnego pomysłu – ocenia Łukasz Mituła.