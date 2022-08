Droga modlitewna w Brzezince w 80. rocznicę zamordowania w obozie zakonnicy, świętej Edyty Stein

80. rocznica śmierci Edyty Stein

Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w pobożnej rodzinie żydowskiej w 1891 r. Uzyskała doktorat z filozofii. W wieku 30 lat przeszła na katolicyzm. Dwanaście lat później wstąpiła do zakonu karmelitanek. Przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża.

W wyniku narastających prześladowań Żydów pod koniec 1938 r. została przeniesiona do klasztoru karmelitanek w Echt na terenie Holandii. 2 sierpnia 1942 r. zakonnica została aresztowana w klasztorze przez gestapo i osadzona w policyjnym obozie tranzytowym Amersfoort. Dwa dni później została przeniesiona do obozu zbiorczego w Westerbork w okupowanej Holandii. Stamtąd Niemcy deportowali ją - wraz z blisko tysiącem Żydów - do Auschwitz. Wśród nich znajdowała się także siostra Edyty - Róża. Transport wyruszył 7 sierpnia 1942 r. i dotarł do obozu w następnym dniu.