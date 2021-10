Kurator Nowak ma przeprosić Związek Nauczycielstwa Polskiego. Chodzi o strajk

Barbara Nowak o "ideologii gender" i seksualizacji (materiał archiwalny) 29.09| - Od najmłodszych lat uczy się dziecko, jak odczuwać przyjemność, i namawia się je w wieku szkolnym do eksperymentów, do zachowań, o których my mówimy, że są ryzykowne - mówiła w piątek małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Podczas wykładu dotyczącego "porad wobec ataku ideologii neomarksistowskiej" stwierdziła między innymi, że "widać ogromny zamach na nasze dzieci", a nauczycieli "zmusza się do tego, żeby zachowywali się jak pedofile". tvn24