Duda pisze do Steinmeiera. "Pierwsza rzecz, od której zacząłem aktywność biurową po kwarantannie"

W czasie pandemii szczególnej wartości nabierają wszelkie gesty solidarności, tym bardziej dziękuję za propozycję ewentualnej pomocy ze strony Niemiec - napisał w liście do prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera prezydent Andrzej Duda. Zapewnił, że "również Niemcy mogą liczyć na Polskę".

To odpowiedź polskiego prezydenta Andrzeja Dudy na list prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera z końca października, w którym Steinmeier oferował pomoc Polsce w walce z pandemią COVID-19. Treść listu została udostępniona na stronie internetowej przez Kancelarię Prezydenta.

"List do Ciebie to pierwsza rzecz, od której zacząłem swoją aktywność biurową po powrocie z kwarantanny" - zwrócił się do Steinmeiera.