Andrzej Duda na konferencji konserwatystów. Wstaje, macha, bije brawo

Jest z nami prezydent Duda z Polski. To fantastyczny człowiek, mój wielki przyjaciel - mówił na konferencji konserwatystów CPAC prezydent Donald Trump. Polski prezydent wtedy wstał i pomachał zgromadzonym. Później z szefem swojego gabinetu Marcinem Mastalerkiem bił brawo na stojąco, gdy Trump mówił, że urzędnicy do spraw równości zostali zwolnieni.

Przywitał też prezydenta Polski, z którym spotkał się przed wystąpieniem na konferencji. - Jest z nami prezydent Duda z Polski. To fantastyczny człowiek, mój wielki przyjaciel - mówił Trump.

Gdy Trump mówił o Dudzie, ten wstał i pomachał zgromadzonym na konferencji. Po przemówieniu Trumpa Andrzej Duda przyznał, że był to miły moment. - Bardzo mi miło było, kiedy prezydent wspomniał o naszej obecności, a także o Amerykanach polskiego pochodzenia, których w Stanach Zjednoczonych jest około 10 milionów - mówił Duda.

Trump o dwóch płciach. Dostał owacje na stojąco

Podczas swojego przemówienia Donald Trump poruszył też kwestie równościowe. Powiedział, że "urzędnicy do spraw równości, do spraw równych szans, do spraw inkluzywności zostali zwolnieni". Wtedy wstała większość zgromadzonych na konferencji i rozległy się brawa. Wstali też Andrzej Duda i szef jego gabinetu Marcin Mastalerek.