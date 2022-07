- Mechanizm prowadzenia takich działań dezinformacyjnych polega właśnie na tym, że przykładowo mamy jedną prawdziwą informację, którą obudowujemy pięcioma fake newsami i wpuszczamy to w przestrzeń publiczną. Tak to działa - mówił dalej Poboży.

Sekretarz generalny PO stwierdził, że "chętnie porozmawia o tym, jak to jest, że wiceminister odpowiedzialny za bezpieczeństwo nie widzi nic zdrożnego, że szef kancelarii (premiera) wysyła mailem, takim jak zwykły Kowalski może założyć, a to o zakupach dla wojska , a to o zakupach dla policji, a to o walce z covidem". - Służby nic z tym nie robią, natomiast przychodzi pan wiceminister i mówi, że możemy czuć się bezpiecznie - zauważył.

- No i tak czuliśmy się bezpiecznie: dwieście tysięcy ponadnormatywnych zgonów na covid to też jest wasze osiągnięcie, Macierewicz i rozbrojenie polskiego wojska to też jest wasz sukces. Jeżeli chodzi o (szefa MSWiA - red.) ministra Kamińskiego to jest całkowita likwidacja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i największy sukces pana ministra-koordynatora: kupienie Pegasusa i użycie tej broni wobec własnych obywateli - wymieniał. - Inflacja, drożyzna, afery, złodziejstwo. To są wasze osiągnięcia - podsumował.