Wybuch w domu. Zginęły dwie osoby, trzy są ranne

Reżim prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro uruchomił system mający ułatwić zastraszenie społeczeństwa po kwestionowanych powszechnie wyborach prezydenckich. Jak podał w poniedziałek dziennik "El Mundo", władze płacą po sto dolarów za donos, jeśli doprowadzi on do zatrzymania sympatyka opozycji. "New York Times" pisze z kolei o Operacji Puk-Puk.