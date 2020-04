Pytanie w "Milionerach" za 75 tysięcy złotych o ancug

Na ancug składa się szaket, galoty i... mycka, westa, plisynrok czy gardina? Na to pytanie za 75 tysięcy złotych odpowiadał pan Kamil Grzegorczyk z Radomia.

Pan Kamil do pytania za 75 tysięcy dotarł wykorzystując wszystkie dostępne koła ratunkowe. Z pierwszej pomocy - pół na pół - skorzystał w pytaniu wartym 20 tysięcy o rekordzistę wśród skoczków.

Z następnej pomocy skorzystał przy pytaniu o słynny obraz - "Monę Lisę". Pan Kamil został zapytany o to, czego nie zobaczymy gołym okiem na dziele Leonarda Da Vinci. Mogły to być oczy, falujące włosy, delikatny uśmiech lub brwi i rzęsy. Początkowo uczestnik poprosił o telefon do przyjaciela - a gdy ten nie wiedział - o pomoc publiczności.