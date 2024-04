Para przechodniów w Świebodzinie (Lubuskie) zauważyła, jak mężczyzna ciągnie psa na smyczy, kopie go i bije. Wezwali policję.

Do zdarzenia doszło 21 kwietnia w godzinach popołudniowych na jednej z ulic Świebodzina. Para przechodniów zauważyła mężczyznę, który ciągnąc psa na smyczy, praktycznie wtaczał się na jezdnię. Miał on kopać zwierzę po całym ciele i bić go po głowie. Świadkowie wezwali na miejsce policję.