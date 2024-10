- Od piątku znalezione zostały cztery martwe koty. Piąty był w złym stanie, ślinił się i cały drżał. Nie udało nam się go złapać – mówi Marzena Gembal, prezes Fundacji "W dobrych łapkach".

Miski i czarna rękawiczka

- Wskazywałyby na to objawy, które miał ten piąty. Dostaliśmy też zgłoszenie od jednej z odwiedzających groby, że znalazła na cmentarzu miski i czarną rękawiczkę. Co ją zaniepokoiło, bo ktoś mógłby użyć tej rękawiczki do nasypania kotom trucizny – mówi Gembal.