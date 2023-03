Nogę seniorki miały przyciąć drzwi autobusu. Kobieta upadła na krawężnik i złamała kość biodrową

Do zdarzenia doszło 19 marca około godziny 19 w Zgierzu na przystanku autobusowym przy ulicy Gałczyńskiego. Podróżująca autobusem linii 61 83-letnia kobieta miała upaść na krawężnik, po tym jak chwilę wcześniej drzwi pojazdu przycięły jej nogę. Seniorka z urazem biodra trafiła do szpitala.

Zgierz. Drzwi autobusu miały przyciąć nogę starszej kobiecie

O zdarzeniu mieszkańcy poinformowali zgierskiego radnego Koalicji Obywatelskiej Przemysława Jagielskiego, który od kilkunastu miesięcy bacznie przygląda się funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Zgierzu. Radny pojechał na miejsce. - Przy przystanku, na którym się to stało, zastałem karetkę pogotowia, autobusu już nie było. Udało mi się porozmawiać z ratownikami medycznymi, którzy powiedzieli, że z relacji kobiety wynika, że drzwi autobusu przytrzasnęły jej nogę podczas wysiadania, wtedy upadła na krawężnik i prawdopodobnie doszło do złamania kości szyjki biodrowej - opisuje nam Jagielski.

Policja: postępowanie pod kątem wypadku drogowego

Radny o całym zdarzeniu poinformował policję. Funkcjonariusze pojechali do szpitala porozmawiać z poszkodowaną kobietą, ale też prowadzili czynności z kierowcą autobusu. - 19 marca o godzinie 18.55 na ulicy Gałczyńskiego kierujący autobusem, jadąc z kierunku ulicy Parzęczewskiej w kierunku ulicy Tuwima, zatrzymał pojazd na przystanku, następnie otworzył drzwi autobusu. W chwili wysiadania pasażerki, drzwi zamknęły się, przyciskając lewą nogę kobiety, następnie drzwi otworzyły się i kobieta upadła na krawężnik - przekazał aspirant Robert Borowski z policji w Zgierzu. - W rozmowie z lekarzem ustalono, że doszło do złamania kości szyjki biodrowej u kobiety - dodał Borowski Policjanci wszczęli w tej sprawie postępowanie, pod kątem wypadku drogowego, za co może grozić do trzech lat pozbawienia wolności.