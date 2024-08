czytaj dalej

Spór dotyczy wody, która w jednym miejscu wpływa z Czarnej Hańczy do zalewu Arkadia w Suwałkach (woj. podlaskie), a w drugim z niego wypływa. Wody Polskie twierdzą, że latem woda paruje i jej poziom w zalewie się obniża. Więcej wody z rzeki wpływa więc do zalewu niż potem z zalewu spływa z powrotem do rzeki. I chcą za to opłat. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza zalewem nie zamierza jednak płacić. Bo, jak podkreśla, to nie jego wina, że woda latem paruje.