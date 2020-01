Proces po śmierci w sylwestrową noc. Przed sądem odpowiadają tylko za pobicie





»

W łódzkim sądzie ruszył proces po tragicznym sylwestrze przy ul. Niemcewicza w Łodzi. Kilka godzin po przyjściu 2019 roku zabity nożem został 40-letni mężczyzna. Prokuraturom jednak nie udało się ustalić, kto z pięcioosobowej grupy zadał śmiertelne ciosy. Dlatego postawiła przed sądem wszystkich - za pobicie uczestników sylwestrowej imprezy.

O sylwestrowej zbrodni bez kary pisaliśmy w Magazynie TVN24.

W czwartek w łódzkim sądzie ruszył proces pięciu osób: Mariusza K., Ewy K., Jacka D., Agaty S. i Arkadiusza K. Wszyscy - jak ustalili prokuratorzy - byli członkami grupy, która 1 stycznia nad ranem wtargnęła do mieszkania przy ulicy Niemcewicza, gdzie kończyła się impreza sylwestrowa. Mężczyźni mieli na sobie kominiarki.

W celi trzech mężczyzn, który zabił? Sylwestrowa zbrodnia bez kary Dla Beaty to była... czytaj dalej » - Członkowie agresywnej grupy zaatakowali osoby będące w mieszkaniu. Doszło do pobicia - informuje Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.

Ciosy otrzymał też Robert G., który na sylwestra do przyjaciół przyszedł z żoną, Beatą. Kiedy napastnicy wyszli z mieszkania, pobiegł za nimi.

- Chciał zapisać tablice rejestracyjne. Nie zdążyłam go zatrzymać - płacze Beata.

Bo Robert na dole bloku przy Niemcewicza dostał kilka ciosów nożem. Nie przeżył. Prokuratorom jednak nie udało się ustalić, kto zadał te śmiertelne ciosy.

- Nie było to możliwe, chociaż w sprawie zgromadzony został obszerny materiał dowodowy. Dlatego z materiałów sprawy został wyłączony wątek dotyczący zdarzenia, które rozegrało się w mieszkaniu, gdzie odbywała się impreza - mówi Kopania.

Czekając na przełom

Pokłócili się o fajerwerki, ktoś wyciągnął nóż. Padły ciosy, zabójcy szuka policja Policja szuka... czytaj dalej » Prokuratura liczy, że w czasie procesu o pobicie, pojawią się nowe okoliczności, które pozwolą na wytypowanie zabójcy. Wdowę po Robercie przeraża jednak to, że oprawca jej męża niedługo może wyjść na wolność. Bo chociaż cała piątka oskarżonych jest w areszcie, to coraz mniej jest przesłanek do dalszego stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego.

Oskarżonym nie grozi bowiem surowa kara (za pobicie polski kodeks przewiduje do trzech lat więzienia). Zakończone śledztwo i fakt, że ostatni w tej sprawie zatrzymani oskarżeni (Ewa i Mariusz K.) sami oddali się w ręce wymiaru sprawiedliwości powoduje, że coraz bardziej wątpliwa jest też argumentacja o obawie matactwa i ryzyka ukrywania się przez oskarżonych.

- Zostałam uprzedzona, że mogą niedługo wyjść na wolność. To jest gorsze, niż najgorszy koszmar - załamuje ręce Beata, wdowa po Robercie.

Od kłótni do śmiertelnych ciosów

Dlaczego pięcioosobowa grupa wtargnęła do mieszkania przy Niemcewicza? W czasie śledztwa prokuratorzy ustalili, że zaczęło się od sprzeczki w czasie sylwestrowej "domówki", na którą zaproszony był Robert i Beata.

Już po północy, jedna z uczestniczek imprezy zaczęła zachowywać się agresywnie. Kobieta została wyproszona z imprezy. Poszła wtedy do innej grupy, którą poprosiła o to, żeby "ratować jej honor".

Funkcjonariusze badający sprawę na początku swoich działań nie przypuszczali, że śledztwo tak bardzo się skomplikuje. Początkowo wydawało się im, że kluczem do zatrzymania zabójcy jest ustalenie tożsamości uczestników pięcioosobowej grupy napastników.

Do zatrzymań dochodziło sukcesywnie aż do czerwca, kiedy z Niemiec przyjechała Ewa K. i jej mąż Mariusz. Sami zgłosili się na policję.

Wszyscy zatrzymani odmówili składania wyjaśnień. Prokuraturze nie udało się znaleźć narzędzia zbrodni.

Oglądaj Wideo: TVN24 Łódź Prokuratura oskarżyła uczestników grupy o pobicie