Rodzice wcześniaków bardzo czekają na to, co Sejm zdecyduje i jak szybko to zrobi. Chodzi o dodatkowy pełnopłatny urlop dla tych, których dzieci tuż po urodzeniu muszą zostać w szpitalu. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.