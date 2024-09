Taylor Swift zachęca do udziału w wyborach prezydenckich w USA

Wykorzystała też ten najważniejszy moment wieczoru, by zachęcić fanów do udziału w wyborach prezydenckich w USA. - Bardzo doceniam fakt, że jest to nagroda przyznawana przez fanów, głosowaliście na to. I jeśli macie powyżej 18 lat proszę, zarejestrujcie się, by głosować w czymś jeszcze, co jest bardzo ważne, w nadchodzących wyborach prezydenckich - zaapelowała.